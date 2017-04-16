Diyarbakır Çermik'te referandum kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (3)



ÇERMİK'TEKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yaralanıp hastanede tedavi gören İdris Yıldız'da yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İdris Yıldız'ın da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesi ile birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Görüntü Dökümü:



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Yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'ne getirilmesinden görüntü geçildi



DİYARBAKIR DHA