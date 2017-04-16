Diyarbakır Çermik'te Referandum Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı (Ek Fotoğraflar)

Diyarbakır Çermik'te Referandum Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı (Ek Fotoğraflar)

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