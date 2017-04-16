Diyarbakır Çermik'te Okulda Silahlı Kavga: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde siçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçzesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çermik'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü'nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde sabah saatlerinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan 3 kişi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi. - Diyarbakır