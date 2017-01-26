İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla, Diyarbakır standında ziyaretçilere burma kadayıfı ikram ederek kentin kültürünü tanıttı.
Fuar süresince Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Turizm Platformu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Turizm İşletmeleri ile Diyarbakır'da bulunan otellerin katılımıyla fuar etkinlikleri gerçekleştirilecek.
"Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler", "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" ve "Kent, Kültür ve Yaşam: Mardin" başlıklı paneller düzenlenecek olan fuar, 29 Ocak Pazar akşamı sona erecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Emitt Fuarı'nda
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katıldı.
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katıldı.