Diyarbakır Belediyesinin Yeni Temizlik Aracı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana arterlerin temizliğinde kullanmak üzere satın aldığı tam donanımlı vakumlu yol süpürme aracı kentte hizmet vermeye başladı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ana arterlerin temizliğinde kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir araç satın aldı.



Yeni araç, teknik özellikleri bakımından diğer vakumlu yol süpürge araçlarından farklı olarak ek bin litrelik yıkama tankı ve aparatı taşıyor.



Bulundurduğu aparat sayesinde çöp bırakılan alanları hortumla yıkama ve temizleme özelliği de bulunuyor.