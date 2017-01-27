Diyarbakır Belediyesi 300 Minibüsü Denetledi

Kanun Hükmünde Kararname ile kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıtalar, vatandaşların rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için toplu ulaşım hizmeti veren 300 minibüste denetleme yaptı.



Araçlarda denetimleri sıklaştıran Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta trafik ekipleri, kentteki minibüsleri Bağlar ilçesi Cemiloğlu ve Sezai Karakoç Caddesi, Sur ilçesi Dağkapı ve Balıkçılarbaşı ile Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki duraklarda durdurarak denetledi.



Ekipler, iki gün içinde kent genelindeki 300 minibüsün denetimini yaparken, denetimlerde, araçların Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edildi.



Minibüs şoförlerine ayakta yolcu alınmasının yasak olduğunu hatırlatan ekipler, araçlarda koltukların sayısı, camların sağlamlığı ve gereksiz yere asılan reklam tabelalarının tespitini yaptı. Ekipler, minibüslerde tespit edilen eksikliklerin 5 gün içinde giderilmemesi durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda da şoförleri uyardı.



Zabıta ekipleri ayrıca, minibüslerdeki yolculara, yolculuk esnasında herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını da sordu.