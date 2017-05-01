Diyarbakır, Batman ve Mardin'de 1 Mayıs kutlamaları



DİYARBAKIR - Diyarbakır, Batman ve Mardin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği tarafından miting düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting saat 13.00'da başladı. Miting, konuşmaların ardından çeşitli sendikaların müzik gruplarının sahne almasıyla sona erdi.

Öte yandan miting nedeniyle İstasyon Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatılırken, bazı noktalara zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Alana gelenler de dört ayrı güvenlik noktasından arandıktan sonra içeri alındı. Polis, arama noktalarında yasadışı döviz, pankart ve flamaların içeri sokulmasına da izin vermedi.

Mardin'de düşük katılım

Mardin'de HDP, CHP, TDK, TTB, KESK, DİSK, Eğitim-Sen ve Genel-İş tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda miting düzenlendi. Saat 10.00'da başlaması planlanan miting, katılımın düşük olması nedeniyle iki saat gecikmeli başladı. Görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de kısa sürede alandan ayrıldı. Tertip komitesi adına Eylem Ergün'ün konuşma yapmasıyla başlayan miting, yerel grupların sahne almasıyla sona erdi.

Batman'da balonlar alana alınmadı

Batman'da ise, HDP, DİSK, KESK, Petrol-İş ve HDP tarafından 16 Mayıs Şehir Stadı'nın yanındaki alanda miting düzenlendi. Miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, vatandaşları didik didik aradıktan sonra alana aldı. Miting alanına, 23 Nisan etkinliklerinde kaza sonucu patlayarak, 8 kişinin yaralanmasına neden olan helyum gazı ile şişirilmiş balonlar da alınmadı. Mitingde, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkılarına vatandaşlar halaylarla eşlik etti. Miting, konuşmaların ardından sona erdi.