Diyarbakır Babasının Pet Şişe Attığı Umut Kaçan: Babamın Ceza Almasını Istemiyorum

Diyarbakır'da, kendisine pet şişe fırlattığı için babasından şikayetçi olan, daha sonra ise şikayetini geri çeken 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Şişeyi bana fırlatmamıştı. Babamın ceza yemisini istemiyorum"dedi. Eski eşinden olan oğlu Umut'a pet şişe fırlattığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası alan baba İbrahim Kaçan ise, oğluna şiddet uygulamadığını belirterek, "Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?"dedi.



Diyarbakır'da yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Kaçan, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan'a pet şişe fırlatarak yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 9 ay, kızına ise yumruk attığı gerekçesiyle 6 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çocuklarının şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen herhangi bir indirim uygulanmadan 15 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kaçan, pet şişe fırlattığı iddia edilen oğlu Umut Kaçan ile birlikte DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Babasını bir sinirlilik anında şikayet ettiğini belirten 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Herşey olabilir. İstemeden olan bir olay. Şikayetimi de geri çektim. Babamın ceza yemesini istemiyorum. Şişeyi bana fırlatmamıştı. Yanıma fırlattı. O sıra ben kıpırdadığım için bana değdi. Sonra ben dışarı çıkarken kapıya çarptım. Şişeden dolayı değil, kapıya çarptığım için iz oldu. Babamın içeri girmesini istemiyorum. Zaten her zaman yan yanayız. Şikayetimi geri çektiğim halde niye ceza geldi bilmiyorum"dedi.



Sur mağduru olduklarını belirten 5 çocuk babası İbrahim Kaçan ise, "Sur'dan taşınmak zorunda kaldık. Eski eşim olay günü beni arayarak kendilerine birşeyler getirmemi istedi. Telefonda oğlumu sorduğumda, Umut'u ekmek almak için fırına gönderdiğini söyledi. 20 dakika sorda eve vardım. Eski eşimden oğlumu sordum. Ekmek almaya gittiğini söyledi. Fırın 500 metre ilerideydi. Bunun üzerine oğlumu aradım ve nerede olduğunu sordum. "Arkadaşımla birlikte geziyorum"dedi. Kendisine ekmek almaya gittiğini sordum. "Annem telefon açtı ve akşam geldiğin zaman 2 ekmek al" dedi. Ben kendisine taksiye binip gelmesini söyledim. Kendisi de 5 dakikada geldi. Kendisine annesinin para verdiğini ve ekmek almaya gönderdiğini söyledim. Kendisi biraz saygısızca konuştuğu için sinirlendim. Yemek yiyordum 500 miligramlık pet şişenin içinde içtiğim su mahkeme tarafından buzlu olarak kabullenilip, bir silah aleti olarak kullanıldı. Bana 9 ay ceza verdiler. Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım. Kendisine isabet etmedi. Oğluma sinirli olduğum için "Çık dışarı" dedim. O'da heyecanlı bir şekilde çıkarken kapıya çarpmıştır. Ben hiç bir şekilde oğluma şişe fırlatmadım, şiddet yanlısı olmadım, vurmadım. Bu cezaya itiraz ediyorum. Böyle bir hukuk ve adalet olamaz. Ben oğıluma kızmış da olsam, şişeyi fırlatmış da olsam bir şişe silah değildi, kesici, delici alet değildi. Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?. Ben oğluma şiddet uygulamadım. Oğluma kırgın değilim. Hiç bir baba evladına kin, nefret, kırgınlık, haset beslemez. O ne kadar kötü olursa olsun, yine benim oğlumdur. Asla çocuklarıma karşı kızgınlık, kin nefret olamaz içimde"dedi.



İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç da, kararın müvekkilinin aile ilişkilerine müdahale olduğunu belirterek, "Müvekkilimiz eski eşi ve çocukları arasında bir problem yaşamış. Dayıları aracılığı ile adli mecilere intikal etmiş. Müvekkilimiz, oğluna özellikle toplumsal olayların yoğun olduğu bir dönemde kızması ve elindeki pet şişeyi fırlatması neticesinde bir yargılamaya tabi tutulmuş. Bir karar verildi. Karar hukuken infial yaratacak bir karardır. Müvekkil ve oğlu arasında hayatın olağan akışına uygun tartışmaya ve bu tartışmadaki pet şişeyi silah kabul ederek 9 ay ceza verildi. Diğer çocuğuna kızmasından dolayı da 6 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis hapis cezası verildi. Türk Ceza Kanunu'nda silah kavramı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Hangi maddelerin silah sayıldığı nettir. Müvekkilin çocuğuna değip değmediği net olmayan bir pet şişenin silah olarak kabul edilip müvekkil hakkında nitelikli kasten yaralamadan ceza verilmesi kabul edilebilir değildir. Bu müvekkilin ailesi ile olan ilişkilerine müdahaledir. Müvekkil babalık saiki ile çocuklarına kızmıştır. Elindeki pet şişeyi de istemeyerek fırlatmıştır. Bu hususun büyütülüp 9 aylık bir cezaya mahkum edilmesi kabul edilemez. karar bizce aile kurumuna açık müdahaledir. Bu kararın bölge istinaf merciince bozulacağını düşünüyoruz. Gerekli hukuki başvurularımızı yaptık. Karara itiraz ettik. İşin diğer vahim tarafı ise hiç bir indirime tabi tutulmadı. Mahkemenin hangi gerekçeyle bu kararı verdiğini merak ediyoruz"diye konuştu.