Diyarbakır Ahmet Türk, Elazığ'a Nakledildiğini Uçakta Öğrenmiş

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan ve önce Silivri Cezaevine konulan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Silivri'den Elazığ'a nekledildiğini uçakta öğrendiği belirtildi. Bugün Elazığ Cezaevinde Ahmet Türk ve Kanadırac cezaevinden nakledilen Fırat Anlı ile görüşen Avukat Erdal Kuzu, Ahmet Türk'ün sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak, kendisinin bu konu ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu belirterek, bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.



AVUKAT CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ



Silivri cezaevinden yargılandığı Diyarbakır'daki KCK ana davasına katılması için Elazığ Cezaevine nakledilen Ahmet Türk ve yine daha önce tutuklandığı için görevden alınan ve o da Kanadıra cezaevinden Elazığ'a nakledilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Fırat Anlı'yı avukatları Erdal Kuzu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Kuzu, Ahmet Türk'ün Cumartesi akşamı Silivri'den Elazığ'a nakledildiğini belirterek, "Ahmet Türk, uçakta Diyarbakır D Tipi cezaevine geleceğini beklerken, Elazığ'a nakledildiğini öğreniyor. Sayın Türk'ün sağlık durumu iyi değil, kamuoyu kendisinin tahliye edilmesini beklerken kendisinin Elazığ cezaevine nakledilmesi doğru değil. Kendisi sağlık sorunları ile gündeme gelmekten rahatsız ancak, ciddileşen sağlık sorunları nedeniyle kapalı Ring araçları ile seyehat etmesi risklidir. Bir an evvel tah0liye edilmesi gerekir. Bugün de Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahremesinin talebi üzerine Elazığ'dan Diyarbakır'a götürülümüş ancak, ifadeleri alınmadan yeniden geri getirilmişler Fırat Anlı ile birlikte"dedi.



Ahmet Türk'ün Elazığ cezaevinde Fırat Arnlı ile aynı koğuşta kalmak için yaptığı başvurunun kabul edilmediğini de söyleyen Avukatı Erdal Kuzu, Türk ve Anlı ile yaptığı görüşmenin kameraya alındığını ve bir görevlinin görüşme sırasında hazır bulunduğunu söyledi. Daha önce Silivri'de yaptıkları görüşmelerde böyle bir uygulamanın olmadığını da belirten Avukat Kuzu, bunun da İnfaz Hakimliği tarafından alınan bir karar olduğunun kendilerine bildirildiğini söyledi.