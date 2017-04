Diyarbakır'a Gelen Suudi Işadamlarının Kaburga Dolması Keyfi

Diyarbakır'da, 18-22 tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarına katılmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın davetiyle Suudi Arabistan'dan Diyarbakır'a gelen işadamları kentin tarihi yerlerini gezdikten sonra ünlü Selim Amca Kaburga salonunda kaburga ziyafeti çektiler. Fuar için Diyarbakır'a gelen Suudi Arabistanlı işadamları, dün kentin tarihi yerlerini gezmelerinin yanı sıra şehre özgü meşhur Selim Amca Kaburga salonunda kaburga dolması ziyafeti çektiler. Karacadağ Kırsal Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Suudi işadamlarının ziyaretleri, iki ülkenin işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Başta Arap ülkeleri ve Ortadoğu coğrafyası olmak üzere komşu ülkeleri önemseyen bir ülkeyiz. Bu vesileyle ajansımız ve Türkiye Yatırım Destekleme Ajansı ile bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Fuarın açılışının ardından çeşitli etkinliklerimiz olacaktır. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren Suudi Arabistan'daki işadamları ve değişik kurumdaki temsilcilerini buraya davet ettik. Biz bu çalışmayla iki ülkenin iş birliklerinin artırmasını hedefliyoruz"dedi.



"BURADA ANLATTIĞIMIZ HER ŞEY, KÖRFEZ'DEKİ BÜTÜN YATIRIMCILARA ULAŞACAKTIR"



Başbakanlık Yatırım Ajansı Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu ise, Türkiye'nin her tarafına ilgili sektördeki yatırımcıları davet edip, Türkiye'deki yatırımını büyütmek isteyen yatırımcılarla bir araya getirdiklerini belirterek, bunu yaparak, hem yerli yatırımcıları büyütüp, hem de yurtdışında gelen yatırımcılara hazır bir imkan sunduklarını söyled. Diyarbakır ve bölgenin hayvancılık ile tarım alanında çok öne çıktığını da söyleyen Göksu, "Özellikle Suudi Arabistan'da bir kaç yıl sonra tarım yasaklanıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan, kendi tarımsal ihtiyaçlarını garanti altına almak için yeni bir teşvik çıkardı. 100 milyon riyallik dışarından yatırım yaptığınız taktirde, bunun 25 milyon riyalini siz, kalan 75 milyon riyalini ben öderim diyor. Buna bir şart koyuyor, diyor ki, ürettiğiniz ürünün yüzde yüzde 50'isini bana satacaksınız. Bu da Türkiye için arayıp da, bulamadığı bir imkan. Suudi Arabistan bu imkanı Türkiye için de veriyor. Biz bugün Diyarbakır'a Suudi Arabistan'da 40 kişilik bir grubu getirdik. Gelenler arasında ticaret odaları, ziraat sektöründe takım başkanları var. Burada anlattığımız her şey, Körfez'deki bütün yatırımcılara ulaşacaktır" diye konuştu.



"DİYARBAKIR'I ÇOK DÜZENLİ VE KALNMIŞ BİR ŞEHİR OLARAK GÖRDÜM"



Suudi Arabistan'dan gelenler arasında Riyad Ticaret Odası Ziraat Komitesi Üyesi Majad Hamad, daha önce çok defa Türkiye'ye geldiğini, fakat Diyarbakır'a ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Buraya gelmemizin asıl amacı tarım ve hayvancılığın önplanda olmasından kaynaklanıyor. Diyarbakır'ı çok düzenli ve kalkınmış bir şehir olarak gördüm. Aynı zamanda hayvancılık ve tarım alanında önemli aşamalar katletmiş bir şehirdir Diyarbakır. Diyarbakır'a gelmek için davet aldığımız zaman, basında duyduğumuz haberlerden dolayı bir tedirginlik yaşamıştık. Büyükelçilik ve Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın Riyad ofisinde aldığımız bilgilerle buranın tamamen güvenli bir bölge olduğunu öğrendikten sonra buraya geldik. Güvenli bir bölge olduğunu öğrendikten sonra güçlü bir şekilde buraya gelmek için katılım sağladık. Aslında doğruyu söylemek gerekirse, beklentimizin üzerinde daha kalkınmış, daha temiz, daha modern bir şehirle karşılaştık. Daha önce Diyarbakır'ı duyduğumuzda biraz daha farklı olduğunu düşünüyorduk. Ama geldiğmiz zaman yeni, modern, kalkınmış bir şehir gördük. Bölge tarım ve hayvancılık alanında kalkınmış bir bölge ama biz buraya ilk defa geliyoruz. Suudi Arabistan ile bu bölge arasında herhangi bir ticaret yok. Ticaretin yapılması için Suudi Arabistan ile Türkiye arasında uluslararası anlaşmalar yapılması gerekiyor. Burada fiyatlar Suudi Arabistan'a göre biraz daha pahalı. Yapılacak olan yeni yatırımlarla düşmesini sağlayabilir"dedi.



"BURADAKİ HALKIN GÜLER YÜZLÜĞÜ VE SICAK İLİŞKİLERİ BİZİ MEMNUN ETTİ"



Ziraat alanında faaliyet yürüten Waleed Abdulaziz adlı işadamı ise, Diyarbakır'daki izlenimlerini ülkelerinde paylaşacaklarını dile getirerek, "Yatırımcı gittiği yerdeki istikrara ve büyümeye bakar. Biz, Türkiye'nin büyüme imkanına ve istikranın umut vaad ettiği için buraya geldik. Burada gördüğümüz manzara bizim için önemli. Türkiye'ye genel olan bir güvenimizden dolayı, kötü bir algı olsa da, bizi buraya davet edenlerin gerekli açıklamalarıyla ikna olduk. Buradaki halkın güler yüzlüğü ve sıcak ilişkileri bizi memnun etti. Buradan ayrıldığımızda, burada yaşadığımız memnuniyeti, bu bölgeyi ziyaret etmelerini, buradaki yatırım ve ticaret imkanlarının sandığımızdan daha yüksek olduğunu, halkın çok misafirperver olduğunu memleketimizde anlatacağız"diye konuştu.