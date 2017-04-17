Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.



Konusu: Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Diyarbakır



İlce : Lice



Mekan : Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Üçkuyular Mevkii Ergani Karayolu 10.km



Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır