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Diyarbakır 8.ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı
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Diyarbakır 8.ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Diyarbakır 8.ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

Konusu: Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Diyarbakır

İlce : Lice

Mekan : Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Üçkuyular Mevkii Ergani Karayolu 10.km

Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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