Diyarbakır 8.ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
Konusu: Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Diyarbakır
İlce : Lice
Mekan : Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Üçkuyular Mevkii Ergani Karayolu 10.km
Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Diyarbakır 8.Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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