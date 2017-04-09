Diyarbakır 2. Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, Diyar 21spor'u 6-0 yendi.



Pasur Belediyespor, bu hafta Diyar 21spor'u konuk ettiği karşılaşmada, rakibini farklı yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.



İlk devrede oynandığı 7 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Pasur Belediyespor, ilk devreyi 18 puanla lider kapattı.