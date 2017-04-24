Diyar'dan Kutlama Mesajı
Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve play off’a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, kutlama mesajı yayımladı.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve play off'a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, kutlama mesajı yayımladı.
Diyarbekirspor kulübünden yayımlanan mesajda, "Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) Play-Off final maçlarını kazanarak Spor Toto 3.Lig'e yükselen Ordu temsilcisi Güzelorduspor ve Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor kulüplerini tebrik ederiz. Komşu ve kardeş kentimiz Mardin'in temsilcisi Mardin 47, 3.Lig'e yükselme Play-Off finalinde Trabzon temsilcisi Arsinspor'la karşılaşacak. Dileğimiz Mardinspor'un 3.Lig'e yükselmesidir. Mardinspor'a bu yolda başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR