Diyar'dan Kutlama Mesajı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve play off'a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, kutlama mesajı yayımladı.



Diyarbekirspor kulübünden yayımlanan mesajda, "Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) Play-Off final maçlarını kazanarak Spor Toto 3.Lig'e yükselen Ordu temsilcisi Güzelorduspor ve Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor kulüplerini tebrik ederiz. Komşu ve kardeş kentimiz Mardin'in temsilcisi Mardin 47, 3.Lig'e yükselme Play-Off finalinde Trabzon temsilcisi Arsinspor'la karşılaşacak. Dileğimiz Mardinspor'un 3.Lig'e yükselmesidir. Mardinspor'a bu yolda başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR