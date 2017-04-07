Diyanet Vakfından Mültecilere Hukuk Danışmanlığı Hizmeti

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından Ankara'da açılan Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi'nde (SODEM) mültecilere hukuk danışmanlığı hizmeti verilecek. Proje kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Aygül, mülteciler ile çalışan öğretmenler, STK çalışanları ve üniversite öğrencilerine seminer verdi.



Türkiye'ye göçler arttıkça hukuki alanda da çalışmaların arttığını ifade eden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Aygül, Türkiye'de göç kavramının artık farklı bir anlam ifade ettiğini vurguladı. Aygül, "Önceden muhacir, göçmen denildiğinde daha farklı bir anlam çağrıştırırken, bugün ise daha çok Suriyeli, Iraklı aileleri hatırlatıyor. Ülkemizde yoğunlaşan göç ile birlikte uluslararası göç hukuku alanında yapılan çalışmalar bir zaruret oluşturdu. Bu kapsamda Mülteci Göç Klinikleri adıyla iş birliği içerisinde göçmen ailelere hizmet sunuyoruz. KAGEM'de de yine aynı şekilde mülteci, göçmen ailelere önemli destekler veriliyor. Bizler de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak burada klinik çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.



TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SODEM) Müdürü Selman Aktaş da SODEM'in mülteci ailelerin uyum ve eğitim hayatına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Başta eğitim olmak üzere kültür, dil, sanat ve rehberlik hizmetleriyle Ankara'daki mülteci ailelerin sosyal uyumunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Aktaş, "Mültecilerin eğitim olanaklarını artırmak, saha araştırmaları yapmak ve rehber yayınlar hazırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca SODEM olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle ailelere hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacağız" diye konuştu.



Proje kapsamında sığınmacılara yönelik her hafta belirli gün ve saatlerde Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden bir öğretim üyesi ve staj yapan iki öğrencinin katılımı ile Suriyeliler başta olmak üzere tüm mültecilere hizmet verilecek. - ANKARA