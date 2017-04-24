Diyanet Vakfı'ndan Somaliland'a Gıda Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Somaliland Shirwac, Arra'ad ve Togdheer bölgelerinde toplamda bin 500 gıda paketi dağıttı.



TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yurtdışı Uzmanı Selçuk Öztürk, Birleşmiş Milletler raporlarına göre Somali ve Somaliland'ın kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.



Vakıf olarak Afrika'da Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'da yaşanan kuraklık nedeniyle 18 bin aileye gıda yardımı ulaştıracaklarını belirterek, "Somaliland, Mogadişu, Beydabo, Garbaharey, Bardera, Bosaso, Gardo, Badhan, Dhahar, Togdheer ve Awdal'da 5 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştıracağız. Somaliland Shirwac, Arra'ad ve Togdheer bölgelerinde toplamda bin 500 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.



TDV Gönüllüsü Dr. Mesut Sezikli ise bölgede 37 çocuk hastanın muayenesini yaparak gerekli ilaçları verdi. Sezikli, "Bölgede acil olarak pediatrik vitamin ilaçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgedeki çocuklarda beslenme bozukluğuna bağlı gelişim geriliğine rastlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA