Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yakışır Açıklaması

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Türkiye'yi işgal eden şer güçler ve ülkemizde sözde üniforma giyen, akıllarını ve beyinlerini satan o sahtekar askerler, ülkeyi işgal etmeye çalıştılar." dedi.



Kentteki bir otelde düzenlenen imamlara yönelik programda konuşan Yakışır, 15 Temmuz'un ABD destekli darbe girişimini olduğunu ve Türkiye'nin istedikleri gibi boyun eğmediği için saldırıya uğradığını söyledi.



Türkiye'nin büyük badireler atlattığını ifade eden Yakışır, şöyle konuştu:



"Türkiyeyi işgal eden şer güçler ve ülkemizde sözde üniforma giyen, akıllarını ve beyinlerini satan o sahtekar askerler, ülkeyi işgal etmeye çalıştılar. Sizlerin sayesinde onların vahşice ve kalleşçe saldırıları, 16 Temmuz'da okuduğunuz ezan ve selalarınızla püskürttünüz. O gece Memur-Sen olarak tüm üyelerimizle meydanlara indik. O gece hedefte Cumhurbaşkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız vardı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızın talimatıyla tüm teşkilatlara sela ve ezanların okunması talimatı verildi."



Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin ve hayat standartlarının iyileşmesinin hazmedilemediğini vurgulayan Yakışır, ülkede yıllarca azgın bir azınlığın, çoğunluğun sesini bastırarak, tahakküm ettirip susturduğunu söyledi.



Yakışır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin dış güçlere 'hayır, her istediğinizi yapmayız" dediği için ülke üzerindeki planların harekete geçirildiğini aktardı.



Programa, Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel, İl Müftüsü Faysal Geylani, Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kanaat önderleri, ilçe müftüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve imamlar katıldı.