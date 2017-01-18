Diyanet-Sen'den Müftü Çınar'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Diyanet- Sen Adana İl başkanı Feysel Akkoç, sendika yetkilileri İl Müftülüğüne yeni atanan Müftü Hasan Çinar'a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Müftü Çinar, Diyanet- Sen Adana İl Başkanı Feysel Akkoç ve sendika yetkililerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Diyanet- Sen Adana İl Başkanı Feysel Akkoç ziyaretle ilgili, "Bugün burada değerli Müftümüzün Adana'mıza atanmasından dolayı hoş geldin ve hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Hem değerli hocalarımızla bizde müftümüzün misafirperver bir kişiliğe sahip olduğunu ve bizimle çok iyi ilgilendiğini gördük. Ayrıca bir dizi de sohbet ettik. Ben sendikam adına müftümüze Adana'ya atanmasından dolayı yeni yerinde başarılar, hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.

