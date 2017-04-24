Diyanet-Sen'den Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Kadirli'de, Diyanet-Sen temsilciliğince üyelere yönelik birlik ve beraberlik toplantısı düzenlendi.





Diyanet-Sen Kadirli İlçe Temsilcisi Metin Topaloğlu, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, din görevlileri arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla belirli zamanlarda bir araya geleceklerini söyledi.





Din görevlilerinin toplumun temel dinamiği olduğunu ifade eden Topaloğlu, "15 Temmuz tarihindeki hain darbe girişiminde din görevlilerimiz selalarıyla darbecilere en büyük darbeyi vurarak tarihe geçmişlerdir. Adeta selalarla dirilişe dönüştüren kutlu meslektaşlarımızı buradan selamlıyorum. 15 Temmuz'da şehit olan imam hatip Mustafa Yaman ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." dedi.