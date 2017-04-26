Diyanet İşlerinden Ahıska Türklerine Umre Desteği
Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanlığına, umre için kayıt yaptıran Ahıska Türkleri, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle kutsal topraklara uğurlandı.
Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanlığına, umre için kayıt yaptıran Ahıska Türkleri, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle kutsal topraklara uğurlandı.
Başkent Bişkek'teki Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinde, umre için kutsal topraklara gönderilecek 45-80 yaş arasındaki Kırgızistan'dan 49 Ahıska Türk'ü için uğurlama programı düzenlendi.
Programa katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, umreye gidecek Ahıska Türklerine ziyarette uyulması gereken kuralları anlattı.
Dernek Başkanı Raşad Şamilov, Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye'nin desteğini daima yakından hissettiklerini belirtti.
Ahıska Türklerinin dünyanın neresinde olursa olsun "Türk" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası" olduğunun altını çizen Şamilov, "Türkiye daima yanımızdadır. Bunu asla unutmayın. Dualarınızı Türkiye'ye, Türklere, milletimize de esirgemeyin. Yolunuz açık olsun. Sağ salim gidin ve dönün. Allah umre ibadetinizi kabul etsin." dedi.
Şamilov, umre ziyaretine Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan toplam 100 Ahıska Türk'ünün katılacağını bildirdi.
Başkan Şamilov, başta Diyanet yönetimi ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç'ın yanı sıra organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Din Hizmetleri Müşaviri Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının Ahıska Türklerinin Suudi Arabistan'daki konaklama, yemek ve ulaşım hizmetlerini karşılayacağını söyledi.
Ünal, umrenin, her Müslümanın hayatında oldukça anlamlı ibadetlerden biri olduğuna dikkati çekti.
İkinci Dünya Savaşı sonlarında 14 Kasım 1944'te, dönemin yönetimi tarafından bir operasyonla Türkiye ile Gürcistan'ın güney bölgesinde yer alan Ahıska şehrinden 86 bin Müslüman ve Türk kökenli Sovyetler Birliği vatandaşı, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülmüştü.