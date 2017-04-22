Diyanet İşleri Başkanı Görmez TRT Haber'e Konuk Oldu

Diyanet İşleri Başkanı Görmez TRT Haber'e konuk oldu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri, Trt