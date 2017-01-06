Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in Suudi Arabistan Ziyareti

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'in, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile bir araya geldiği bildirildi.



Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakan Benten, Cidde kentindeki ofisinde Görmez'i kabul etti.



Türk hacılarının, gelecek hac mevsimi organizasyonlarının ele alındığı görüşmede Benten, ülkesinin hacıların ibadetlerini kolaylıkla yerine getirebilmesi için gereken bütün hizmetleri sağladığını vurguladı.



Ayrıca Benten, Türkiye'nin hac işleri heyeti ile bakanlık arasında büyük bir iş birliği ve koordinasyon olduğunu dile getirdi.



Görmez ise Suudi Arabistan'ın sayıları devamlı artan hacı adaylarını kabul etmek için Mekke ve Medine'de dev projeler uygulama konusundaki kararlılığına işaret ederek, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen hacılara sunulan hizmetlerden övgüyle söz etti.