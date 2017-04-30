Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Güven Toplumundan, Güvenlik Toplumuna Dönüştük

Kutlu Doğum Haftası, İngiltere'nin başkenti Londra'da Londra Din Hizmetleri Müşavirliği'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı.







Bu yıl güven temasının işlendiği Kutlu Doğum Haftası'nda Londra'daki etkinliğinin konusu "Hz. Muhammed (SAV) ve Güven Toplumu" oldu.







Londra'nın doğusundaki Walthamstow Belediye Binası'nda gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Londra Din İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir ve yetkilileri ile Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.







Kutlu Doğum Haftası etkinliği Kuran-Kerim tilaveti ile başladı.







Etkinliğe katılması öngörülen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise yoğun programı dolayısıyla Londra'da bulunamazken, video mesajı ile davetlilere seslendi.







Prof. Mehmet Görmez: Güven bunalımı yaşıyoruz







Görmez, video mesajında Londra'da bulunamadığı için üzüntüsünü dile getirirken tüm davetlileri selamladı. Görmez konuşmasında şunları söyledi: İçinde yaşadığımız dünyada güven bunalımı yaşıyoruz. Güven toplumlarından güvenlik toplumlarında dönüştük. Güven toplumları olmaktan uzaklaştık. Ortak yurdumuz olan kainatımız güven kaybına uğradı. İslam coğrafyasında daha büyük acılarla karşı karşıyayız. Bilhassa Türkiye olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra kendi ülkemizde de güven bunalımı yaşıyoruz. Mümin, güvenen ve güvenilen insandır. Artık maalesef güvenilir insan akla gelmemeye başladı. Biz Peygamber Efendimiz'in El Emin vasfını nasıl kazanabiliriz? Nerede yaşarsak yaşayalım yaşadığımız yerde insanlara nasıl güven verebiliriz işte bunun yanıtı bulmalı bunun için çalışmalıyız" diye konuştu.







Çınar Ergin: "İslamiyet ve terörizm yan yana getirilmemeli"







Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de konuşmasında Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle emin ve güven kavramlarını dikkate alarak kendimizi sorgulamamız gerektiğini ifade etti. Ergin şunları söyledi: "İslamiyet barış, sevginin dini. Son yıllarda ise maalesef bazı ithamlarla karşı karşıya. Terörizm başımızdaki bir bela. Terörizm faaliyetlerini yürütenler bu eylemlerini İslamiyet adına yaptıkları gafletinde bile bulunabiliyorlar. Bu da bu konuda çok bilgisi olmayan insanlarda bazı soru işaretleri oluşturabiliyor. İşte bu büyük tehlike karşısında duyarlı olmalıyız" İslamiyet ile terörizm ifadelerinin yan yana getirilmesinin son derece yanlış olduğunun altını çizen Ergin, "Bir mümin terörist olamaz, bizlere düşen görev ise çevremizi ve fazla bilgisi olmayanları bu konuda aydınlatmaktır" diye konuştu.







Abdurrahman Han: Sadece anmak değil anlatmak da önemli







Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Daire Başkanı Abdurrahman Han da konuşmasında tüm davetlileri selamlayarak 1989 yılından bu yana Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nın önemine değindi.







Han, her yıl Hz. Peygamber'in bir vasfını işlediklerini dile getirerek bu yıl "El Emin" vasfından hareketle emin olmak ve eman kavramları üzerine odaklandıklarını bildirdi. Han ayrıca, Kutlu Doğum Haftası'nın sadece Peygamberimizin doğumu olarak kutlamak değil etkinlikler kapsamında onu anlamayı ve anlatmayı da amaçladıklarını ifade etti.







Etkinlik Fatih Koca'nın ilahi dinletisi ile sona ererken davetlilere kırmızı gül dağıtıldı. - Londra