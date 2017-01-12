Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Topbaş'a Ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul'un eski ve yeni müftüleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.



Görmez, Prof. Dr. Rahmi Yaran'ın İstanbul Müftülüğü görevini Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'a devretmesi nedeniyle gerçekleştirilen protokol ziyaretleri kapsamında her iki müftüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldi.



Burada başkan Topbaş ile görüşen Görmez ve beraberindekiler, binanın girişinde yer alan ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan saldırıları gösteren panoyu da inceledi.



Ziyarette, belediye yetkilileri de hazır bulundu.