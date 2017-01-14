Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Bu Büyük Acıların İslam Düşüncemizi, Ufkumuzu Daraltmaya...

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Büyük acılar yaşanıyor. Bu büyük acıların İslam düşüncemizi, ufkumuzu daraltmaya başladığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bu ufkun daralması, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir" dedi.



Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 2017 faaliyet yılı açılış konferansı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından verildi. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.



Konferansta konuşan Görmez, KAGEM'in ilim, fikir ve düşünce merkezine dönüştüğünü ifade ederek tarihe bakıldığında büyük acıların yaşandığı zamanların olduğunu bugün de coğrafyada büyük acılar yaşandığını ve bunların üstesinden bir gün gelineceğini söyledi.



"İslam'a yönelik oluşan nefret, Müslüman kalplerde nefrete dönüşmemeli"



"En büyük endişe, yaşanan acıların İslam ufkunda hasarlar meydana getirmesi" diyen Görmez, "İslamofobinin en büyük tehlikesi, İslam'ın rahmet ufkunu daraltması, daraltmaya sebep olmasıdır. İslamofobi, bizim rahmet ufkumuzu daraltmamalı. İslam'a yönelik oluşan nefret, Müslüman kalplerde nefrete dönüşmemeli. Başka dünyalarda bize yönelmiş düşmanlık bizde de bir düşmanlığa dönüşmemeli. Büyük acılar yaşanıyor. Bu büyük acıların İslam düşüncemizi, ufkumuzu daraltmaya başladığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bu ufkun daralması, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir" ifadelerini kullandı.



Görmez, Batı'nın işlediği kötülüklerden hareketle Doğu'yu inşa etme gibi bir hataya düşülmemesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA