Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ağrı'da cuma namazını kıldırdı

Görmez vatandaşlarla öz çekim yaptı



AĞRI - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ağrı'da cuma namazını kıldırdı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Görmez, öz çekim isteğini kırmadı.

Ağrı Merkez Cami'ye cuma namazını kılmak için beraberindeki heyet ile birlikte gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, vatandaşlarla tokalaştı. Merkez Cami'de vaaz veren Görmez, ezan okunması ile birlikte vatandaşlara hutbe okudu. Cuma namazını kıldırdıktan sonra vatandaşlarla kucaklaşan Görmez, vatandaşların öz çekim isteğini kırmadı.

Görmez, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra cami bahçesinden ayrıldı.