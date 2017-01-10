Diyaliz Hastasının İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Manisa'nın Salihli ilçesi Yeniköy Mahallesinde ikamet eden ve karla kaplı yolda, ilçeye ulaşamayan diyaliz hastasının imdadına belediye ekipleri yetişti.



Sabah saatlerinden itibaren tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Manisa'nın Salihli ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde ikamet eden Salih Özdemir, diyaliz hastası olan kızı Özlem Suna rahatsızlanınca 112 Acil Servisi aradı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Yeniköy Mahallesine ulaşmakta zorluk çeken ambulansın imdadına Salihli Belediyesi'ne bağlı ekipler yetişti. Hasta kızın evine ulaşan belediye ekipleri, diyaliz hastası Özlem Suna ile babası Salih Özdemir'in Salihli Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinden gelen ambulansa binmesine ve hastaneye ulaşmasına yardımcı oldu.



Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yolun belediye ekipleri tarafından kısa sürede açıldığını ve hasta kızının ambulansa yetiştirildiğini belirten Salih Özdemir, Salihli Belediyesi'ne teşekkür etti. - MANİSA