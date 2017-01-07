Diyaliz Hastasının İlaçlarını Ekipler Ulaştırdı

Aladağ ilçesinde yaşlı bir diyaliz hastasının ilaçları belediye ekipleri tarafından kendisine ulaştırıldı.



Gökçeköy Mahallesinde kar nedeniyle yolu kapanıp mahsur kalan 80 yaşındaki Hüseyin Çakır, ilaçlarını almak için dışarı çıkamayınca ilçe belediyesinden yardım istedi.



Belediye ekipleri de arazi araçlarıyla gittiği Mahallede Çakır'ın ilaçlarını teslim etti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.



Akgedik, diyaliz hastası Çakır'ın telefonla kendilerine ulaştığını belirterek, "Hüseyin amcamız bizi telefonla arayıp derdini anlattı. Ekiplerimiz amcamızın isteğini yerine getirmek için hemen çaba sarf etti. Yaklaşık iki metre kar bulunan yere arazi araçlarımız sayesinde gittik ve amcamızın ilaçlarını ulaştırdık." diye konuştu.