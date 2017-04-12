Diyaliz Hastasına Doğum Günü Sürprizi

Karlıova Devlet Hastanesi diyaliz servinde tedavi olmaya gelen hastaya doğum günü sürprizi yapıldı.



Bingöl Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan açıklamada, daha önce hiç doğum gününü kutlamayan Yusuf Kızgı için servis çalışanlarınca doğum günü partisi düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, "Genel Sekreterliğimize bağlı Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören diyaliz hastası Yusuf Kızgı'nın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını öğrenen diyaliz birimi hemşiresi Sabahat Atlı ve hastane idarecilerimiz tarafından 16. yaş günü kutlaması yapılmıştır." denildi.