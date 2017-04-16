Diyaliz Hastası, Ambulansla Oy Kullanmaya Gitti

Gümüşhane'de diyaliz hastası Mehmet Salih Saltık, Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı sağlık ekipleri tarafından ambulans ile götürüldüğü köyünde oyunu kullandı.



Merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'ndeki evinden sağlık ekiplerince alınan 68 yaşındaki Saltık, ambulansla 35 kilometre uzaklıktaki Bandırlak köyüne getirildi.



Saltık, Baldırlak İlkokulunda oyunu kullandıktan sonra sağlık ekiplerince evine götürüldü.



Saltık, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bu hizmetinden memnun olduğunu dile getirerek, "10 yaşından itibaren siyaseti görüyoruz. Türkiye'de koalisyonlar oldu, millet birbirine düştü. Millet, devlet demektir. Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz. Bundan daha iyi de zaman olmaz. Para var, hizmet var. Beni, kolumdan damar yolu açtırmak için devlet ambulans ile Trabzon'a gönderdi ve geri getirdi. Ne kadar büyük bir hizmet. Sağlığa çok güzel hizmet var. Bunu devlet yapıyor. Demek ki devleti bilmek lazım." dedi.



Oyunu kullanmak için ambulansla köyüne geldiğini anlatan Saltık, "Oy kullanarak vazifemizi yaptık. Getiren götüren sağ olsun. Şükretmemiz lazım." ifadesini kullandı.



Saltın'ın eşi Mevlüde Saltık ise eşinin hem şeker hem de diyaliz hastası olduğunu belirterek, "Haftada 3 defa diyalize giriyor. Dizlerinden ameliyat oldu. Allah devletimize zarar, zeval vermesin. Devletten çok razıyız. Gelip beni evden alıyor, hastamı diyalize götürüyor, alıp oradan da eve getiriyor." diye konuştu.