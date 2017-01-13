Diyadinliler 'Sosyal Belediyecilik'Le Tanışacak

ŞAHİN OKTAY - İzmit Belediyesince çocuk, genç ve kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen ve çoğu "Türkiye'de ilk" olma özelliği taşıyan sosyal projeler, 6 ay içerisinde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde halkın hizmetine sunulacak.



İçişleri Bakanlığınca Diyadin Belediyesine danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmit Belediyesinin parayı ve zamanı en iyi yöneten, Türkiye'de sosyal projelerin en güçlü örneklerini gerçekleştiren belediyelerden biri olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmenin ardından tecrübelerini Diyadin Belediyesi ile paylaşacaklarını söyledi.



Yapılan görevlendirmeden sonra, kısa süre içerisinde ilçeye ziyarette bulunduğunu dile getiren Doğan, kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Mekan Çeviren'in Diyadin'de gayretli ve güzel çalışmalar yaptığını söyledi.



Doğan, ilçe halkının da kendilerini büyük bir ilgiyle karşıladığını aktararak, "Diyadin'e girdiğimde dikkatimi çeken şey, orada çok güzel devlet hastanesi, okullar, devlet binaları var ama belediyecilik anlamında çok çok geri bir ilçe. Caddeleri, sokakları, parkları neredeyse yok denecek kadar geri kalmış. Vatandaşın ilk söylediği şey, yol ve kaldırım." diye konuştu.



Çok kısa sürede belediyecilik anlamında önemli hizmetleri halkla buluşturacaklarını vurgulayan Doğan, "Bazı sosyal projeleri hemen hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın özellikle evde ihtiyaçlarını soracağız, dinleyeceğiz ve kısa süreli çözümler üreteceğiz. Kadınımıza, çocuğumuza, gençlerimize tüm Diyadin'deki halkımızın bireylerine dokunacak güzel, sosyal projelerimizi hızlı bir şekilde hizmete sokacağız." ifadelerini kullandı.



Öncelikle vatandaşın elzem ihtiyaçlarını acil olarak gidermeye başladıklarını kaydeden Doğan, "Hizmet Kapınızda" ekibiyle vatandaşın kapısına giderek isteklerini dinleyeceklerini ve projelerini anlatacaklarını kaydetti.



Doğan, Diyadin'de belediyecilik anlamında verecekleri desteğin bir yıllık planlamasını yaptıklarını belirterek, "İlk 3 ay çok hızlı bir şekilde ana ihtiyaçlar giderilecek ve halkla bütünleşmeye yönelik sosyal projelere ağırlık verilecek, ikinci 3 ayda altyapı ve üstyapıyla ilgili hızlı bir çalışma yapılacak. Sonraki 6 ay da süre gerektiren projeleri uygulandığı bir dönem olacak." şeklinde konuştu.



Çocuklar sinemayla tanışacak



İzmit'te gerçekleştirdikleri çocukları yönelik projelerin neredeyse tamamını Diyadin'e götüreceklerine dikkati çeken Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Baharda bisiklet ve basket topu dağıtımını yapacağız. Diyadin Çocuk Dergisini çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Cep sinemalarını da onlara ulaştıracağız. Zaten Diyadin'de hiç sinema yok. Hemen bir cep sineması kuruyoruz oraya. Projesi çiziliyor. Açacağımız sinemada güncel çocuk filmlerini göstereceğiz. O sinemayı ücretsiz olarak gençlere ve halka yönelik de sunmak istiyoruz. Açacağımız etüt salonları ile hem çocuklarımızın hem bazı derslerine katkı sağlamayı hem de sanatsal faaliyetlere ilgi duymalarını sağlayacağız. Kadınlar için hobi, gençler için de meslek edindirme kursları açacağız. Bununla ilgili sayın valimizle görüştük onlar da hazırlık yapıyorlar."



Doğan, 2 çorba çeşmesini ocak ayı içerisinde vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirterek, çorba çeşmelerinden birinin sabah köylerden gelen hasta ve yakınları için hastanenin önüne, diğerinin de hayvan pazarının olduğu yere kurulacağını anlattı.



Bahar aylarına girilmesiyle ilçede büyük bir asfalt hamlesi başlatılacağına işaret eden Doğan, "Yaklaşık 30 kilometre asfalt ve kaldırım yapılacak. Bu önemli bir rakam, bir anlamda Diyadin'in yeniden inşası olacak. İkinci olarak da hayvan kesimiyle ilgili vatandaşımızın en çok ihtiyacı olan kesim yerinin yapılması." dedi.



Doğan, Diyadin halkının düşünüldüğünü, onların daha mutlu ve huzurlu olmalarının içten istendiğini dile getirerek, Diyadin halkının da bunu gördüğünü ve görmeye devam edeceğini belirtti.



Hükümetin bazı belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini, kaynakları halkın menfaatine ve kanun doğrultusunda kullanmamaları nedeniyle görevden aldığını söyleyen Doğan, "Kayyum atanan bölgelerde devlet bu adımını atarken bu adımının gerekçeleriyle ilgili hizmetleri de oraya ulaştırıyor. Dolayısıyla bizlere görev vermeleri hükümetimizin ve bakanlığımızın bu işte ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.