Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, Esnafı Ziyaret Etti

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, beraberindeki belediye birim müdürleri ile birlikte esnafı ziyaret etti.



Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, yaklaşan referandum öncesi belediye binası ve billboardları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin olduğu "Yeni Anayasaya Evet" afişlerini asmasının yanı sıra ilçe esnafını da ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Başkan Vekili Çeviren, şikayetleri konusunda anında birim müdürlerine talimat vererek sorunların çözülmesini istedi. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarında cumasını tebrik eden Başkan Vekili Çeviren, "Kahvehanelerde halkımıza hitap ettik, çalışmalarımızdan bahsettik. Diyadin bir huzur kenti olduğuna vurgu yaptık. İyimserlikle huzur şehrimiz Diyadin'de referandumun huzurlu bir şekilde gerçekleşeceğine vurgu yaptık. Halkım özgür iradesinin şansına yansıması içim her türkü tedbir alınacaktır" şeklinde konuştu. - AĞRI