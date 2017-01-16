Diyadin Belediyesinin Çalışmaları

Ağrı'nın Diyadin Belediyesi Başkanlığı, 24 saat esası ile gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Diyadin Belediyesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, 24 saat esası ile gece gündüz demeden çalışıyor. Diyadin Belediyesi Başkan Vekili Mekan Çeviren, "Amacımız halkımızın daha temiz ve kaliteli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak. Bu kapsamda belediyemize gelen ihbar ve şikayetlere anında müdahale ediyoruz" dedi.



İzmit Belediye Başkanımız sayın Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür eden Başkan Vekili Çeviren, "Kardeş belediye olarak İzmit'e getirdiği yenilikleri anında bizimle paylaşıyor. Pedallı çöp konteynerlarımız aşama aşama yakında gelecek. Biz yakında pedallı çöp konteynerine geçiyoruz ki vatandaşımız elini değmeden çöpünü atacak. Yine İzmit Belediyemizin katkısı ile Diyadin'de belediye olarak 50 kişi kapasiteli bir sinema yaptık. Çabalarımız Diyadin halkının mutlu huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamak. Bu noktada bizim yönetim felsefemiz uzlaştıran, birleştiren, barıştıran ve kucaklayan bir anlayışla hizmet etmek. Tek bir ideolojimiz var oda vatandaşın hizmetkarı olmak" şeklinde konuştu. - AĞRI