Diyabet Sanatla Buluştu

İnsülin pompaları, enjeksiyon malzemeleri, ilaç kullanım kılavuzları, medikal ürünler, kumaşlarla da birleşerek sanat eserine dönüştü.



Diyabetlilerin her gün şeker oranlarını düzenlemek amacıyla kullandığı medikal ürünlerinden yola çıkarak "Günde 3 Doz" başlıklı sergiyi hazırlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam Er, hastalığı sanatla buluşturdu.



Şeker hastalarının her gün belirli aralıklarla insülin iğnesi yapması ya da ilaç kullanması gerektiğini anımsatan Yrd. Doç. Dr. Er, bu hastalıkla bir barışma süreci oluşturduğunu kaydetti. Giysi ve tekstil yüzeylere insülin kullanım kılavuzlarını yerleştiren, kasnak yüzeylere tanımlamalar yapan, insülin pompalarından elbiseler oluşturan Yrd. Doç. Dr. Er, "Diyabetli kişiler, şeker seviyelerini belirlemek amacıyla ölçüm yapmalı. Bu süreçler uzun ve kimi zaman zor oluyor. Şeker hastalarının kullandığı insülin, ölçüm iğneleri, ilaç kullanım kılavuzlarını çalışmalarını da sürdürdüğüm kumaşlarla birleştirdim. İnsülin pompalarından, ilaç kutularından elbiseler yaptım. Eski fotoğraflar, medikal malzemeler, kullanılmış ilaç kutuları, insülin enjeksiyon atıkları, insülin pompası rezervuarları, sargı bezleri, sökülmüş elbise parçalarla oluşturduğum eserlerimde hastalıkla boğuşan bir bireyin, diyabetle barışmasını anlattım" dedi.



Şeker hastalığının kişinin yaşamı boyunca dikkat etmesi gereken bir süreci oluşturduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Er, şunları söyledi: "Kandaki şeker düzeyini kontrol etmek amacıyla kullandığımız medikal ürünleri sanatla buluşturmayı amaçladım. Kan şekeri yüksekliği sürekli olarak devam edecek olursa göz, kalp, böbrek gibi organlarımızda zaman içerisinde ciddi bozukluklara neden oluyor. Bu nedenle uzun ve zorlu bir yolculuğu olan şeker hastalarının yaşamları boyunca medikal ürünleri gözler önüne sermek ve bu süreçte bu hastalıkla uğraşanlara destek olmak istedim." - İZMİR