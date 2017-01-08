Diyabet Hastalarının Su İçmesi Neden Önemli?

İstanbul Medikal Termal Yaşam ve Diyabet Koçu Şebnem Güneyman, diyabet hastalarının su içmesinin neden önemli olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Günayman diyabetli bireyde su içmenin öneminin çok fazla olduğunu ama zaten her birey için bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir tek diyabet olarak sınıflandırmamak gerekiyor. Çünkü bizim içimizin ve iç organlarımızın da yüzümüzü yıkadığımız gibi yıkanması lazım. Yıkanmayan organlarımız paslanıyor. Toksik oluyorlar ve dolayısıyla oradaki mikroplar, toksifikasyonlar, yediğimiz o kimyasal atıklar hepsi oralarda birikiyor. Bunların oradan yıkanıp temizlenmesi lazım. Yani eğer doğru suyu içmiyorsak pis kalıyoruz" diyerek su içmenin diş fırçalamak kadar yüz yıkamak kadar önemli olduğunu belirtti.