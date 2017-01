Diyabet Hastaları Bal Tüketebilecek"

HAYATİ AKÇAY - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, diyabet hastalarının günlük 25 gramı geçmeyecek şekilde doğal bal tüketebileceklerini bilimsel olarak ispatladıklarını söyledi.



Doç. Dr. Enginyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker hastalarına bal verilip verilemeyeceği yönünde çalışmalar konusunda araştırma yaptığını belirtti.



Araştırmalarında bu konuda yapılmış bir çalışma bulamadığını dile getiren Enginyurt, "Sadece yurt dışında deney fareleri üzerinde bu denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştı." dedi.



Enginyurt, araştırmalarının ardından bu konuda çalışma yapmak üzere Ordu Üniversitesi Etik Kuruluna başvurarak gerekli izni aldığını ifade ederek, sonrasında da bilimsel araştırma projesi başvurusu yaptığını, Türkiye'de 3 farklı üniversitenin "araştırma yapabilir" onayının ardından 3 yıl önce bilimsel çalışmasına başladığını anlattı.



Metformin kullanan ve tip 2 denilen diyabet hastalarını, 5 gram, 15 gram ve 25 gram bal vererek 4 ay boyunca takip ettiğini anlatan Enginyurt, "Beraberinde ilacını da kullanırken günlük 25, 15 ve 5 gram bal verdiğimiz hastaların şeker ve kolesterollerinin, sadece ilaç kullanan hastalara göre daha iyi olduğu ve HbA1c düzeylerinin düştüğü, sadece ilaç kullanan hastalarda ise sabit kaldığı gözlemlendi. Bu çalışmam uluslararası bir dergide kabul gördü ve yayımlandı." diye konuştu.



Enginyurt, diyabet hastalarına, doktor kontrolünde olmak şartıyla günlük almaları gereken kalori içerisine dahil olmak kaydıyla bal yemelerini tavsiye edilebileceğini belirterek, şunları söyledi:



"Yapılan çalışma tüm dünyaya örnek olabilecektir. Bilim insanları bu çalışmanın üzerine koymaya başlayacaktır. Biz artık bir şeker hastası geldiğinde, ilk tanı koyduğumuzda diyabet eğitimi verirken 'şeker yemeyeceksin, reçel yemeyeceksin, pekmez ve bal yemeyeceksin' cümlesinden balı kaldırabiliriz. Balın saf ve doğal olması ve günlük 25 gramı geçmemesi kaydıyla diyabet hastalarının bal kullanabileceğini bilimsel olarak ispatlamış olduk."



Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü destek verdi



Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak ise diyabet hastaları için bilimsel araştırmada kullanılan doğal balların kendileri tarafından temin edildiğini kaydetti.



Katkısız doğal balların müdürlük bünyesinde üretildiğini dile getiren Konak, "Türkiye'nin ilk ve tek arıcılık üretme istasyonu olarak 1994'te Ordu'da kurulan müdürlüğümüz bu konuda gerekli desteği sağlamıştır. Doğal bal, besleme yapılmamış, tağşiş edilmemiş ve arıların tamamen tabiattan yaptıkları baldır. Böyle balları biz katkısız ve doğal bal olarak adlandırıyoruz." ifadesini kullandı.



Çalışmasından dolayı Doç. Dr. Özgür Enginyurt'u kutlayan Konak, bu konuda daha fazla destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Konak, diyabet hastalarının doğal balları müdürlükleri ya da önerecekleri yerlerden bulabileceğini ifade etti.



Her gün 1 kaşık bal yiyor



Yaklaşık 6 yıldır diyabet hastası olan Adnan Keskin, Doç. Dr. Özgür Enginyurt'un bilimsel araştırmasında kendisinin de yer aldığını belirterek, "Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay boyunca bize tavsiye edildiği gibi her gün bir kaşık bal tüketerek bir teste tabi tutulduk. Sonuç itibarıyla yediğimiz bal sonrası şeker değerimizin düştüğünü fark ettik. Açıkçası balı seven biri olarak bu çalışmanın olumlu sonuç vermesinden çok mutluyum. Artık günlük bir kaşık da olsa bal yiyebiliyorum." dedi.



Teşhis konulduktan sonra baldan hep uzak durduğunu anlatan Keskin, bilimsel çalışmayla bu korkusunu yendiğini dile getirdi.



Keskin, çalışmada yer aldığı için mutlu olduğunu kaydederek, Doç. Dr. Enginyurt'a teşekkür etti.