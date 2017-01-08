Diyabet Eğitimi Nedir?

İstanbul Medikal Termal Yaşam ve Diyabet Koçu Şebnem Güneyman, uygulanan diyabet eğitimini Wise TV ile paylaştı.



Güneyman, "Diyabeti olan birey veya aile bireylerinden birinde diyabet çıkınca bütün aile diyabetli sayılıyor. Bütün bu kişilerin bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Diyabetli kişinin de sürekli eğitim alması gerekiyor. Doktora gittiğimizde tedavimizle ve ilacımızla ilgileniyorlar. Bunun yanı sıra diyabetli yaşamın pratik ve püf noktaları var, kan alacağımız noktanın önemi, iğne yapacağınız veya ilaç kullandığınız zaman bunların kullanış şeklinin sistemi, iğne yapmanın sistemi. Kullandığımız her türlü malzemenin diyabete uyum sağlaması açısından verdiğimiz bir eğitim" dedi.