Diyabet Damarlarda Sertleşme ve Daralmaya Neden Oluyor"

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Kenan Durna, diyabet hastalığının uzun dönem kontrol altına alınmadığında damarlarda yıllar içinde sertleşmeye neden olduğunu bildirdi.



Durna, yaptığı yazılı açıklamada, diyabet ve kalp damar sağlığı konusunda bilgi verdi.



Diyabet hastalığının uzun dönem kontrol altına alınmadığında damarlarda yıllar içinde sertleşmeye neden olduğuna dikkati çeken Durna, şunları kaydetti:



"Damar sertliği bu hastalarda kalp krizini beraberinde getiriyor. Ateroskleroz denilen damar sertliği yani damar tıkanıklıkları diyabet kaynaklı kalp hastalıklarının başını çekiyor. Diyabet, endotel denen damar içindeki hücre örtüsünün yapı ve fonksiyonunu bozduğundan damar sertliği daha hızlı ve kolay oluşuyor. Tüm vücut damarlarında daralmalar oluşuyor. Damar daralmaları kalpte meydana geldiğinde krize, boyunda inme ve felçlere, böbrekte ciddi kontrolsüz yüksek tansiyona, bacakta ise, ayak ve bacak kesilmesine kadar gidebilen kanlanma bozukluklarına neden olabiliyor."



Durna, diyabetin düzenli diyet ve takiple kontrol altına tutulabilen bir hastalık olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Tedavisi çok daha komplike olan bu hastalıkların önüne geçebilmek için öncelikle şeker hastalığının tanısının erken dönemde konulması gerekiyor. Sonrasında ise düzenli diyet ve doktor tavsiyesinde alınan ilaçlarla kan şekerinin ideal düzeyde tutulması şart. Ayrıca tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması ve sigara içilmemesi de alınması gereken önlemler arasında yer alıyor. Diyabetli hastalarda yüksek tansiyon ve kolesterol sağlıklı insanlara oranla çok daha önemli. Diyabet zaten atardamarlarda yapı ve fonksiyon bozukluğuna neden oluyor. Buna kolesterol yüksekliği ve yüksek tansiyon gibi ek risk faktörlerinin eklenmesi, damar sertliği riskini çok arttırıyor. Koroner kalp hastalığı risk faktörlerinin sayısı arttıkça da hastalık riski yükseliyor."



Toplumda diyabet hastalığının görülme sıklığının azaltılabilmesi için anne babaların beslenme ve fiziksel aktivite konusunda çocuklarına örnek olmasını önererek, diyabet gelişiminden korunmak için özellikle fast foodtan uzak durulması, karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin mümkün olduğunca az tüketilmesi, şeker içeriği yüksek gazlı içeceklerden uzak durulması ve düzenli spor yapılması tavsiyesinde bulundu.