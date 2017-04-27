Diversity Farklılık Derneğinden Somali'ye Yardım

Diversity Farklılık Derneği, Somali'de 627 aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, başlatılan Somali Acil Yardım Kampanyası kapsamında yaşanan gıda krizine yönelik yapılan programda, Hargeisa bölgesinde 4 köyde su kuyusu açıldı. Ayrıca, 13 köyde de 627 aileye, 1 aylık erzak ulaştırıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Temsilcisi Emre Doğan, Somali'nin çok sayıda bölgesinin maruz kaldığı kuraklığın Hargeisa'da çok ağır şekilde yaşandığını, belirledikleri bölgelere düzenli olarak insani yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.



Doğan, Türkiye'deki hayırseverlerin destekleriyle kuraklıktan etkilenen Somalililer için yardımlarının devam edeceğini, yerli halk ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve bir nebze olsun ağır kuraklık şartlarının hafifletildiğini kaydetti.



Hargeisa Bölgesi Dernekler Müdürü Omar Toure ise Doğu Afrika'da yaşanan insani krizin bölgelerinde 70 binden fazla hayvanın telef olmasına ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.



Toure, hem açılan su kuyuları hem de dağıtılan yardım malzemeleri için hayır sahiplerine minnettar olduklarını aktardı.



Derneğin Somali temsilcisi Süleyman Laçin de 2008'den beri başta Hargeisa olmak üzere Mogadişu ve çevresinde faaliyetlerinin sürdüğünü, son dönemde yaşanan ağır kuraklık koşulları için su kuyusu, güneş enerjisi ve gıda yardımlarıyla sürdürülebilir sosyal çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti.



Laçin, ülkedeki durumun daha büyük kayıplara dönüşmemesi için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını vurguladı.