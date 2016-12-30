Dünya üzerinde her seviye bröveli dalgıca sualtında liderlik ve rehberlik edin, bir eğitmenin asistanı gibi çalışın.



CMAS 3* / DIVE MASTER



Nasıl bir lider olacağınızı, dalış brifingini nasıl verileceğinizi, ekipman bakım tekniklerini, nasıl tüp dolduracağınızı öğreneceğiniz Dive Master kursu, tamamen öğrenci ile eğitmen arasında birebir yapılacak ders programına göre şekillendirilecektir. Yaklaşık olarak 15 saat sürecek teorik ders içeren bu kurs için ön şart olarak en az CMAS 2* / Advanced Open Water Diver brövesine sahip olunması gerekmektedir.



Not: Bu kurs sadece teorik kısmı kapsamaktadır. Kurs sonunda sertifika kazanmak için pratik olarak 4 adet deniz dalışı yapılması gerekmektedir. Dalış merkezinde planlaması yapılacak bu bölüm, ücret kapsamı dışındadır. Teorik ve pratik çalışmalar tamamlandıktan sonra uluslararası geçerliğe sahip dalış brövesi tarafınıza verilecektir.



Kurs Programı:



Lütfen program için dalış merkezini arayıp randevu alınız.