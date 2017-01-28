Divapan Çalışanlarından Halep'e Yardım Eli

Düzce'de ağaç sektöründe faaliyet gösteren Divapan Entegre çalışanları Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı ve ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere 100 çuval un gönderilmek üzere Düzce Müftülüğüne aralarında topladıkları yardımı teslim ettiler.



Divapan çalışanları bu güne kadar olduğu gibi bu günde ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor. Divapan Personeli Halep'le buluşuyor kampanyası çerçevesinde aralarında topladıkları parayı Düzce Müftülüğü yetkililerine teslim ettiler. Toplanan yardım paraları ile 100 çuval un alınacak ve Halep'te açlıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. - DÜZCE