Ditib Nürnberg Kültür Şenliğinde 15 Temmuz Şehitleri Sergisi Açıldı

DİTİB Nürnberg Derneği'nce, geleneksel olarak yapılan Kültür Şenliği, önceki gün yapılan resmi açılışla başladı.



Açılışta Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Ulrich Maly'yi temsilen Renate Blumenstaedter, Protestan Kilisesi koordinatörü Thomas Amberg ile çok sayıda Türk Sivil Kuruluş başkan ve temsilcileri hazır bulundu.



Program başlangıcındaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türk ve Alman milli marşları okundu.



KÖPRÜ VAZİFESİ YAPIYORUZ



DİTİB Nürnberg Başkanı Hasan Aslan, Kültür şöleninin, Türk ve Almanlar arasında köprü vazifesi yaptığını belirtti.



GERGİNLİKLER OLMAMALI



Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly adına konuşan Renate Blumenstaedter, Türkiye ile Almanya arasında yaşanmakta olan gerginliğe değinerek, "Zor günleri aşmak için hepimiz ortak hareket etmeliyiz. Etrafımızda, sokakta ve mahallemizde bir araya gelip sorunları tatlı dille tartışmalı ve buna çözüm aramalıyız" dedi.



BİLGİ VE KÜLTÜR BİRLİĞİ OLMADAN DİN BİRLİĞİ OLMAZ



Din Birliği'nin tesis edilebilmesi için üç şeyin mecbur hale geldiğini ifade eden Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener de, "Bilgi birliği ve kültür birliği olmadan din birliğini sağlamak mümkün değildir. Onun için kendimizi asimile etmeden bu birlikleri sağlamaya özen gösterelim" diye konuştu.



KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGIYA ÖNEM VERMELİYİZ



Protestan ve Katolik Kiliseleri Köprü Koordine Başkanı Thomas Amberg de karşılıklı sevgi ve saygıdan yana olduklarını söyledi. Amberg, çalışmalarının bu yönde olması gerektiğinin altını çizdi.



15 TEMMUZ SERGİSİ AÇILDI



Bu yılki, Külltür şölenininde 15 Temmuz Şehitleri sergisi açıldı. Ayrı bir çadırda gerçekleşen serginin açılışını Nünrnberg Başkonsolosu Yavuz Kül yaptı. Nürnbergli şehit Serhat Önder ve diğer saygı ile anıldı. - Rnberg