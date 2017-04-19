Disney Collection Oyuncaklarında 23 Nisan'a Özel Yüzde 50 İndirim

Tüm ailenin buluşma noktası TeknoSA, 21-24 Nisan tarihleri arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, Disney Collection'ın birbirinden renkli oyuncaklarında yüzde 50 indirim kampanyası başlatıyor.



Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider markalarından TeknoSA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların yüzünü güldürecek. Disney Collection ürünleriyle sihirli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralayan, tüm ailenin buluşma noktası TeknoSA, 21-24 Nisan tarihleri arasında Disney Collection'ın oyuncaklarında yüzde 50 indirim kampanyası başlatıyor.



Bir Disney klasiği olan Mickey ve Minnie'nin yumuşacık peluş oyuncaklarından Güzel ve Çirkin'e, Karlar Ülkesi'ne, Disney Prensesleri'nden Elena, Moana ve Arabalar'ın oyuncaklarına, figür setlerinden bebeklere ve tsum tsumlara kadar tüm oyuncaklarda geçerli olacak yüzde 50 indirim kampanyası, Türkiye'nin 31 ilindeki 70 TeknoSA mağazasında ve teknosa.com'da tüketicilerle buluşuyor. - İSTANBUL