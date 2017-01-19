Dişli, "Başkanlık Sistemini Bu Ülke İnsanının da Yaşama Hakkı Var"

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, konuk olduğu bir canlı yayın programında "Başkanlık sisteminin yaşandığı ülkelerdeki insanlar gibi bu ülke insanının da sistemi görmeye hakkı var" dedi.



Başkan Dişli, konuk olduğu bir canlı yayın programında, Başkanlık Sistemine ülkenin hazır olduğunu belirterek, "İnsanlar arasında bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Başkanlık sistemi birilerinin anlattığı gibi rejim değişiyor anlamına gelmesin. Türkiye'de eğer bazı kesimlerin anlattığı gibi Anayasa değişikliğiyle ilgili bir tehlike olsaydı o zaman sadece Cumhurbaşkanını seçiyoruz olurdu. Oysa ki, Yasa ve Yürütmeyle ilgili bir tehlike yok. Size iki zarf veriliyor, birincisine seni yönetmek isteyen Cumhurbaşkanına oyunu veriyorsun, ikincisinde ise hangi partiden milletvekili istiyorsan oyunu ona veriyorsun. Anayasa değişikliği ile ilgili maddeler bu kadar açıkken nasıl bu kadar çarpıtabiliyorlar hayret ediyorum"dedi.



Dünyanın ülkemizdeki süreci çok iyi takip ettiğini kaydeden Başkan Dişli, "Dışarda bazı güçler Başkanlık sisteminin önünü tıkamak engellemek için mücadele veriyor. Çünkü kendileri söylüyor. Türkiye Başkanlık sistemine geçerse bir daha darbe yapamayacaklar. Bunların bakış açısından düşündüğümüzde ne kadar doğru yoldan gittiğimizin farkında olmamız gerekir. Cumhurbaşkanımız çok cesur adımlarla yola çıktı. Bizde belediye ve Adapazarı ilçesi olarak bu yola girdik. Seçmeniyle birlikte her türlü desteği, katkıyı sağlayacağız. Biz çalışmalara başladık, hazırız. Partimiz ve ülke sevdalısı vatandaşlarımız gözü kara insanlardır. Bunun örneğini 15 Temmuz gecesi gördük. Herkes hiç tereddütsüz sokağa çıktı ve milli iradesine sahip çıktı. Darbeye darbe yaptık ve kimsenin burnunu kanatmadık. Biz çıktığımız yoldan geri dönmeyiz. Kim ne söylerse söylesin, biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Çünkü bu ülkenin insanları kıymetli insanlardır. En az dünyadaki kendini kıymetli sanan ülkelerdeki insanlar kadar kıymetlidir. Bizim insanımızın da Başkanlık sisteminin yaşandığı ülkedeki insanlar kadar o haklara ve hukuka sahip olmaları gerekir. Bunu ülkemiz insanına çok göremeyiz" diye konuştu.



İnsanlarda kafa karışıklığı meydana getirmek için içeriden ve dışarıdan ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Dişli, "Biz bu ülkenin evlatları olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Sakarya adına bu gayet kolay olacak. Çünkü dinamik bir ekibimiz var. Gerek Genel Başkan Yardımcımız Şaban Dişli, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ve tüm il, ilçe yönetimlerimiz olsun bu süreçte iyi çalışacağımıza inanıyorum. Sakarya iyi olursa, Kocaeli de iyi olur, Bilecik de iyi olur. Bu sebeple Sakarya'da küçümsenmeyecek bir çalışma olacağını söyleyebilirim. Sınırımızın 1 km ötesinde ev yok, okul yok, eğitim yok. Çadırda yaşam sürdürüyorlar. Ülke olarak bu bölgeyle ilgili tedbir almazsak İstanbul, Sakarya, Gaziantep nasıl güvende olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu doğru ve yerinde bir karardır" dedi. - SAKARYA