Dişleriniz Bahara Hazır Mı?

GÜLÜMSEMENİN mutluluğun bir göstergesi olduğunu dile getiren Diş Hekimi Doğan Bircan, rengi sararmış, asimetrisi bozulmuş dişlerin gülümsemeye engel olmaması gerektiğini ve bu sorunların hepsinin bir çözümü olduğunu ifade etti.



Kısa sürede daha beyaz dişlere kavuşmanın, kırılmış veya hasar görmüş dişleri tedavi etmenin mümkün olduğunu söyleyen Bircan, "Rengi sararmış dişler için diş beyazlatma yolu tercih edilebilir. Beyazlatma tedavisi klinikte hekim kontrolünde, hasta tarafından kendi kendine veya ikisi bir arada uygulanabilir. Ev tipi beyazlatmada hastanın dişine uygun hazırlanan kalıba diş beyazlatıcı madde koyulur ve hasta bu maddeyi 1-2 hafta süresinde günde 2-8 arasında dişlerine uygular. Ofis tipi beyazlatmada ise, diş hekimi tarafından ışın kullanılarak dişlere beyazlatıcı madde uygulanır. Tek seansı 45 dakika ile 1 saat arasında süren yöntemde seans sayısı diş rengine göre belirlenir" diye konuştu.



Kırılmış dişler için de çözüm önerileri getiren Bircan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Seramik kuronlar; gerçek diş minesinin görüntüsüne en yakın sonucu verirler. Estetik başarıları çok yüksektir. Köprü yapımına uygun değildirler. O yüzden eksik diş restorasyonlarından ziyade ön bölgede estetik amaçlı ya tek ton restorasyonlarında daha kullanışlıdırlar. Doğal görünüm, renk başarısı ve doku uyumu çok yüksektir. Uygulamalarındaki en cazip taraflardan biri de, hastaların randevular arasındaki zamanlarda, günlük aktivitelerinin olağan seyrinde devam ettirebilecekleri geçici kuronlarla evlerine dönmeleridir. Diş yüzeyi hasar görmüş ya da asimetrisi bozulmuş dişler için ise porselen lamine uygulamalar idealdir. Bu uygulamalardaki temel prensip, dişlerin sadece dış yüzeylerinde minimum aşındırma yaparak daha fazla diş dokusunu korumaktır. Estetik beklentilerin ön plana çıktığı vakalarda kullanımı daha uygun olan bir yöntemdir. Özellikle çiğneme basıncının olmadığı ön bölge dişlerinde daha çok tercih edilir. Kullanılan materyal seramik olduğundan aşınmaya ve renk değişimine karşı daha dirençlidir. Ön bölge dişlerinde, eğer dişlerdeki kapanış pozisyonları ve dişlerin konumlanma açıları uygunsa, estetik amaçlı tedavilerde çok iyi sonuçlar alınabilir."



- İstanbul