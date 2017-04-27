Diski'den Diyarbakır'a 400 Milyon Liralık Yatırım

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 400 milyonluk yatırım hamlesi başlattı.



Genel Müdür Ahmet Karadağ, yaptıkları çalışma ile Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında ve kırsal mahallerde halkın altyapı ihtiyacını belirlediklerini söyledi.



Bu ihtiyaç doğrultusunda 400 milyon liralık yatırım hamlesi başlattıklarını dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:



"Öz kaynağımız ile gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse diğer bakanlıkların kaynaklarıyla Diyarbakır halkının uzun yıllardır beklediği hizmetleri sunmaya çalışacağız. Bu program yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım bütçesidir. Bu program, yıllar önce yapılan birinci içme suyu isale hattının ikincisinin yapılmasını, mevcut pompa istasyonunun yenilenmesini, ikinci bir içme suyu arıtma tesisinin kente kazandırılmasını ve büyük su depolarının yapılmasını kapsıyor."



"İlçelerde yatırımlara ağırlık vereceğiz"



Karadağ, DİSKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına giren ilçelerdeki altyapı yatırımlarının yenilenmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.



Çınar, Çermik, Çüngüş ve Ergani'de önemli yatırımlar gerçekleştireceklerine işaret eden Karadağ, "Hani, Kulp, Lice, Silvan, Kocaköy, Bismil ve Hazro'da vatandaşın ihtiyacı olan özellikle içme suyu yatırımlarına bu yıl ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Gelen yoğun talep doğrultusunda, abonelerin birikmiş su borçlarını ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla su borcuna 9 aya kadar taksitlendirme imkanı sunduklarını belirten Karadağ, taksitlendirmede faiz veya gecikme zammı uygulanmayacağını da sözlerine ekledi.