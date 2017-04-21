Disk: Ülkenin Acil İhtiyacı Eşitlikçi, Özgürlükçü, Laik, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa

DİSK Başkanlar Kurulu, referandumun ardından yaptığı toplantıda, ülkenin bugünkü acil ihtiyacının eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik ve sosyal bir Anayasa olduğu açıklamasını yaptı.



DİSK Başkanlar Kurulu'nun yaptığı toplantıdan sonra aldığı kararlar açıklandı. DİSK'in Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "Memleketin ve işçilerin geleceği için hayır" kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, oy verme sırasında ve sonrasında yapılanlar ve açıklamaların DİSK'in "kararında ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğu" vurgulandı.



YSK'nin kendini TBMM'nin yerine koyarak "mühürsüz pusula ve zarfların geçersizliğine ilişkin yasayı yok sayması" sonuçların meşruluğunu tartışılır hale getirdiği belirtilen açıklamada, "DİSK'in haklılığı daha referandum sonuçları kesinleşmeden, yeni rejime dair emarelerle ortaya çıkmıştır. Yargının yürütmenin vesayetinde olmasının sonuçları YSK'nın TBMM'nin çıkardığı yasayı çiğnemesiyle görülmüş, YSK'nın hukuksuz kararına karşı demokratik haklarını kullananlara karşı bir cadı avı başlatılmıştır. OHAL ilan edilip meclis tatile sokulmuş, ülkenin kararnamelerle yönetilmek istendiği bir kez daha anlaşılmıştır" görüşü savunuldu.



DİSK'in kuruluşunun 50'nci yılında bu süreçte tarihsel görevini yerine getirdiğinin vurgulandığı açıklamada, işçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatının işveren üzerinde 'yük' olarak niteleyen bir yaklaşımla "Kıdem Tazminatı Fonu" dayatmasına DİSK olarak HAYIR denileceği uyarısı yapıldı ve Başkanlar Kurulu kararları şöyle sıralandı:



"1 - Meclis süreci, kampanya süreci, oy verme ve oy sayma süreci hukuken ve vicdanen sakatlanmış olan, tartışmalı, kutuplaştırıcı bir Anayasaya bu ülkenin sığmayacağı açıktır. Referandumun yenilenmesi çağrısı yapan DİSK Başkanlar Kurulu, esas olarak kutuplaştırıcı bir Anayasa yanlışından, başkanlık dayatmasından dönülmesi gerektiğinin altını çizer.



"2 - Türkiye'nin önünü açacak olan, huzuru, güveni, istikrarı sağlayacak olan bir Anayasa toplumsal uzlaşmanın ürünü olarak yazılmalıdır. Ülkemizin bugünkü acil ihtiyacını eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik ve sosyal bir Anayasa olarak tarif eden DİSK Başkanlar Kurulu, böyle bir Anayasa'nın hazırlanması için emek ve meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, üniversitelerde bu konuda çalışma yapması engellenen akademisyenlerin, toplumun en geniş kesimlerinin katılımıyla bir Anayasa tartışmasının başlatılması için DİSK'in çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğine işaret eder.



"3 - Başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene "HAYIR" diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiğine işaret eden DİSK Başkanlar Kurulu, bu dönemde Türkiye çapında olabildiğince yaygın, kitlesel ve coşkulu 1 Mayıs kutlamaları örgütlemenin tarihsel önemine işaret eder. 1 Mayıs 1977 katliamının 40'ıncı, DİSK'in kuruluşunun 50'nci yılında tarihsel bir sorumlulukla DİSK, 1 Mayıs'ı bugüne kadar beraber örgütlediğimiz emek ve meslek örgütlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak üzere mümkün olan en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterecektir." - İstanbul