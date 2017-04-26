Disk'ten 1 Mayıs Açıklaması

DİSK Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağını açıkladı.
Kadınların çığlıklarını duyan zabıta, tacizciyi böyle enseledi
Açık açık sordular: Lyon maçında neden penaltı kullanmadın
Türkiye ona hayran! Yakışıklı olacağı o zamandan belliymiş
Evlerin çatılarını sokağa dönüştürdüler!
Sevgilisi köprüden atladı, söyledikleri kan dondurdu!
Hayat kadınının 1 günü böyle geçiyor!
Milyonlarca kişinin iskeleti üzerinde sörf yaptı!
Tesettürlü kadınlara asla sormamanız gereken 15 soru
30 metreden boşluğa atladı, birinci kata düştü, kalkıp tekrar atladı!