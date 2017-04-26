Disk, Kesk, Tmmob, ATO ve Asmmmo'dan '1 Mayıs' Açıklaması
DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMMO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Ankara'daki kutlamalar için Kolej Meydanı'nda olacaklarını duyurdu.
DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMMO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Ankara'daki kutlamalar için Kolej Meydanı'nda olacaklarını duyurdu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından yapılan ortak açıklamada, 1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da Taksim'e ve Ankara'da Kızılay'a izin verilmemesine tepki gösterilerek, şöyle denildi:
"Bu 1 Mayıs'a kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, ifade özgürlüğüne ve insanca yaşam hakkı başta olmak üzere bir çok hakkımıza yönelik gerçekleşen saldırıların gölgesinde giriyoruz. 1 Mayıs'da dünyada, bütün demokratik ülkelerde; işçi sınıfına, emekçilere açılan meydanlar ülkemizde 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere kapatılmak istenilmektedir. Üstelik İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay gibi meydanlar haftalarca hükümete yakın gösterilere açıldığı, vatandaşlar bu alanlara davet edildiği halde 1 Mayıs'lara kapatılmak istenilmektedir. Bu ayrımcı ve yasakçı tutumu kınıyoruz. Kabul etmiyoruz" - Ankara