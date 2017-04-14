Disk'in Genel Kurulunda Cumhurbaşkanına Hakarete Dava

DİSK'in 15. Olağan Genel Kurulu sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli slogan attıkları belirlenen 19 şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dörder yıl sekizer aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl Şubat ayında Pendik Green Park Hotel'de gerçekleştirilen DİSK'in 15. Olağan Genel Kurulu sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sloganlar atıldığı olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, S.Y.Ç. adlı şahsın, BİMER'e ve daha sonra Serik Polis Merkezi'ne müracaat ederek, 12 Şubat 2016 tarihinde yapılan DİSK kurultayına katılan kişilerin daha önceden tanıdığı M.S. adlı kişinin yönlendirmesiyle ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli slogan attıklarını söylediği belirtildi.



İddianamede, S.Y.Ç'nin bu görüntüleri televizyondan izlediğini, DİSK'in eski üyesi olduğu için M.S.'yı tanıdığını beyan ettiği ifade edilerek, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı olaya ilişkin şikayette bulunduğu kaydedildi.



Yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen soruşturma dosyalarının birleştirildiği aktarılan iddianamede, bahse konu kurultaya ilişkin görüntü kayıtlarının kolluk marifetiyle incelendiği ifade edildi.



İddianamede, incelemeye göre söz konusu şüphelilerin kurultay esnasında olay tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Süleyman Soylu'nun salona girişi esnasında ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik defalarca hakaret içeren sloganlar attıkları kaydedildi.



Bu eylem üzerine Bakan Soylu'nun salonu terkettiği ve terk nedeninin cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar olduğuna dair bir basın açıklaması yaptığı aktarılan iddianamede, şüphelilerin alınan savunmalarında ise suçlamaya kabul etmedikleri belirtildi.



İddianamede, soruşturma kapsamında şikayete konu sözlerin açık tahkir kastı taşıdığı ve ifade özgürlüğü kapsamında vücut bulduğunun kabul edilemeyeceği vurgulanarak, 19 şüphelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan birer yıl ikişer aydan, dörder yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Geçen yıl şubat ayında Pendik Green Park Hotel'de düzenlenen DİSK'in 15. Olağan Genel Kurulu'na Süleyman Soylu katılmıştı.



Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu salona girişinde yoğun şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar atılmış, Soylu, sloganların devam etmesi üzerine salonu terk etmişti.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar atılması üzerine salondan ayrıldığını vurgulamıştı.