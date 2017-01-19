Disk: Grev Ertelemesi Hak Gaspıdır

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 647 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde örgütlü Birleşik Metal-İş grevinin 60 gün ertelenmesini, "fiilen yasaklama anlamına gelen bir hak gaspı" olarak nitelendirdi.



DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Beko, "Asil Çelik işyerinde örgütlü sendikamız Birleşik Metal-İş'in başlatmak üzere olduğu grev, gece yarısı alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Adına 'erteleme' dense de bu kararın fiilen yasaklama anlamına gelen bir hak gaspı olduğu bilinmektedir" dedi ve ekledi:



"Grev hakkı gibi evrensel bir hakkın, 'milli güvenliği bozma' gibi soyut ve keyfi bir gerekçe ile gasp edilmesi hükümet tarafından bir gelenek haline getirilmiştir. Keyfi olarak her etkili grevi durdurmak için ezbere kullanılan, karar metinlerine kopyalanıp yapıştırılan 'milli güvenlik' gerekçesinin işçi sınıfı için hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kimse kimseyi kandırmasın! Grev yasaklarının gerekçesi milli güvenlik değildir! Gerçek amaç, işçinin evine götüreceği ekmeği, işverenin ve Yüksek Hakem Kurulu'nun insafına bırakmaktır."



Türkiye'de grev hakkının fiilen yok edildiğini savunan Kani Beko, "12 Eylül darbecileri, grev hakkını sadece toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık olması halinde tanımış ve bunun dışındaki tüm grev türlerini yasaklamıştı" diye anımsattı ve ekledi:



"AKP iktidarı ise 12 Eylül darbecilerinin yasaklarına sık ve keyfi bir biçimde başvurarak toplu sözleşme uyuşmazlıklarında grev hakkının kullanılmasını Bakanlar Kurulu kararları ile engellemektedir. 2003 ve 2004'te lastik ve cam, 2005'te maden, 2014'te cam ve maden, 2015'te metal ve bugün yine metal işkolundaki grevleri engellemeye yönelik kararlara imza atan AKP iktidarı, işçi sınıfının bu hakkını tamamen ilga etmektedir."



Açıklamasını, "Ülkeyi yönetenler için işçilerin kitlesel ölümü değil kitlesel grevi 'güvenlik' sorunudur" diye sürdüren Beko, şöyle devam etti:



"Türkiye'de sadece geçen yıl 1970 işçi çalışırken öldü. AKP döneminde 17 binin üzerinde işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 15 yıldır bu ölümler sürerken ne TBMM ne de Bakanlar Kurulu gece yarısı apar topar karar aldı. Anlaşılan o ki bugünlerde çokça andıkları 'millet' milyonlarca işçi ve ailelerinden değil bir avuç sermayedardan oluşuyor." - İstanbul